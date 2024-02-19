وأوضحت مراسلتنا أن القصف استهدف "معملا للألمنيوم وآخر لصبغ الجلود". وتابعت أن "القصف الإسرائيلي جاء ردا على استهداف منطقة طبريا بمسيّرة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا. كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الهجوم استهدف مخزن أسلحة لحزب الله".

هذا وذكر شهود أن غارتين جويتين وقعتا بالقرب من بلدة الغازية على الساحل اللبناني، الإثنين، على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

من جهتها، كشفت الوكالة الوطنية الرسمية أن إحدى الغارات "استهدفت سيارة"، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، من دون تفاصيل أخرى.

وتشن إسرائيل غارات جوية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ضد جماعة حزب الله المسلحة، التي تطلق هي الأخرى صواريخ عبر الحدود.

ونادرا ما تشن إسرائيل غارات إلى الشمال من المنطقة الحدودية.