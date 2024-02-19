وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن مسؤول في الحركة قوله إن عدد القتلى في صفوف الحركة منذ بداية الحرب، يقدر بنحو 6000 آلاف شخص، وهو ما يعد نصف العدد الذي تحدثت عنه إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صرحت سابقا أنها تمكنت من القضاء على 12 ألف عنصر لحماس منذ بداية الحرب.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، أن أكثر من 29 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأفادت الوزارة بأن 107 جثة نقلت إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 29092 منذ بداية الحرب.

وبدأت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل من غزة يوم 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوا في نوفمبر مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل.