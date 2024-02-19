وأفادت الوزارة بأن 107 جثة نقلت إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 29092 منذ بداية الحرب.

ولا تفرق الوزارة في سجلاتها بين المدنيين والمقاتلين، لكنها تقول إن نحو ثلثي القتلى كانوا من النساء والأطفال، وتقول إن أكثر من 69 ألف فلسطيني أصيبوا.

وبدأت الحرب عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل من غزة يوم 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوا في نوفمبر مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل.

وردت إسرائيل بشن واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميرا في التاريخ الحديث على القطاع المحاصر، الذي تحكمه حماس منذ عام 2007.