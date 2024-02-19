كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن محكمة عسكرية اتهمت شقيقة نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، الذي تم اغتياله في لبنان الشهر الماضي، بتهمتي التحريض وتحويل الأموال إلى الحركة.
واعتقلت دلال العاروري (52 عاما) الشهر الماضي مع شقيقتها فاطمة في مداهمات منفصلة في عارورة، مسقط رأس العاروري، بالقرب من رام الله.
وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أن دلال العاروري ساعدت في تحويل الأموال إلى شقيقها عدة مرات خلال العامين الماضيين، كما أدلت بعدة تصريحات "تحريضية" في 7 أكتوبر.
ولم يذكر البيان ما إذا كانت فاطمة متهمة أيضا بذات التهم.
وأسفرت ضربة إسرائيلية جوية استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، يناير الماضي عن اغتيال صالح العاروري.
العاروري.. القيادي في "حماس"
- ولد العاروري بالقرب من رام الله في الضفة الغربية عام 1966، وكان من أوائل المنضمين لحماس عندما تشكلت عام 1987.
- سجن عام 1992، أي قبل عام واحد من موافقة قيادة فتح على اتفاقات أوسلو، والتي قبلت فيها بوجود إسرائيل وتخلت عن الكفاح المسلح من أجل الدفع باتجاه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
- رفضت حماس هذا النهج، وعندما أُطلق سراح العاروري في عام2007، سرعان ما عاد إلى القتال، وسُجن مرة أخرى حتى عام 2010 عندما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاده.
- تتهم إسرائيل العاروري منذ فترة طويلة بشن هجمات دامية على مواطنيها، لكن مسؤولا في حماس قال إنه كان أيضا "في قلب المفاوضات" المتعلقة بنتائج حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي تتوسط فيه قطر ومصر.
- باعتباره مسؤولا كبيرا بالحركة في لبنان، فقد لعب دورا مهما في تعزيز علاقات حماس مع جماعة حزب الله اللبنانية.
- ساعد في تأسيس الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، واتهمته إسرائيل بتدبير هجمات أسقطت قتلى على مر السنين.