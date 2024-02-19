واعتقلت دلال العاروري (52 عاما) الشهر الماضي مع شقيقتها فاطمة في مداهمات منفصلة في عارورة، مسقط رأس العاروري، بالقرب من رام الله.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية أن دلال العاروري ساعدت في تحويل الأموال إلى شقيقها عدة مرات خلال العامين الماضيين، كما أدلت بعدة تصريحات "تحريضية" في 7 أكتوبر.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت فاطمة متهمة أيضا بذات التهم.

وأسفرت ضربة إسرائيلية جوية استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، يناير الماضي عن اغتيال صالح العاروري.

العاروري.. القيادي في "حماس"