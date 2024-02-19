وأوضح المتحدث أن السفينة بريطانية وأن الطاقم خرج بأمان، مضيفا أن الحوثيين أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أميركية في الحديدة.

وجاء في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفتْ سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن (RUBYMAR) وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ"، مؤكدًا أنها أُصيبت "إصابة بالغة" وهي "معرضة الآن للغرق".

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الأحد، إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة ويديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم السفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.