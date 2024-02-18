وذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أن سوناك ودير لاين نددا بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضافت أن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف في إسرائيل وغزة.

ونقلت رويترز عن البيان إن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.