وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، أن مصدرا عسكريا مسؤولا صرح بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ووفقا لبيان الجيش الأردني، فقد أسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".