وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28985 قتيلا و68883 جريحا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق بأنه تم انتشال 7 جثامين من تحت أنقاض منزل عائلة حمد في منطقة الزوايدة، مشيرة إلى أنه لا يزال 40 آخرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى بوصول أكثر من 50 قتيلا و150 مصابا إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منذ مساء أمس السبت، مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

من ناحية ثانية، قالت بلدية غزة إن القوات الإسرائيلية دمرت منذ بداية العدوان 42 ألف متر طولي من خطوط وشبكات المياه و40 بئرا و9 خزانات.