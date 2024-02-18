وقال اشتيه، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "دعت روسيا جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في 26 من الشهر الجاري في موسكو. وسنرى ما إذا كانت حماس مستعدة للنزول معنا على الأرض"، وفقا لرويترز.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني "نحن مستعدون للتعامل. إذا لم تكن حماس مستعدة فهذه قصة مختلفة.. نحن بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية."

وأردف اشتيه قائلا إنه لكي تكون حماس جزءا من هذه الوحدة يتعين على حماس أن تفي بشروط مسبقة معينة.