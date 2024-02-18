وأفاد مراسلنا في رام الله بأن القوات الخاصة الإسرائيلية تتواجد في حارة الشهداء، وتحاصر منزلا.

وأشار مراسلنا إلى الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية من بوابة 104 باتجاه مخيم طولكرم.

ونقل عن مصادر محلية فلسطينية قولها إنه سمُع أصوات اشتباكات مسلحة في محيط المنزل المحاصر في حارة الشهداء.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوة الإسرائيلية الخاصة المدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية اقتحمت بداية مدينة طولكرم من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

واليوم الأحد، اعتقلت القوات الإسرائيلية صاحب مصنع في منطقة "واد الصابر" بين بلدتي سرطة وقراوة بني حسان غرب سلفيت.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت مصنع "رخام"، وقامت بالاعتداء بالضرب على صاحب المصنع محمد جمال ريان قبل اعتقاله، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم اعتقال ريان خلال أسابيع قليلة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم الأسير المحرر معتصم تيسير سمارة (47 عاما) من حي أم الشرايط في البيرة، ومحمد شوكت خطيب (25 عاما) من قرية بلعين غرب رام الله، وكذلك الشاب محمد سميح شابا من قرية أم صفا غرب رام الله.