في المقابل هدد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، باجتياح مدينة رفح، إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة.

وفي ظل تمسك الطرفين بموقفهما، أشارت وسائلُ إعلام إسرائيلية إلى أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى قطر الأسبوع المُقبل لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة.

مع مضي أكثر من 4 أشهر على حرب غزة، يصر طرفا النزاع على شروطهما من أجل أي اتفاق تهدئة أو وقف لإطلاق النار قد يُنهي حربا أوْدت بحياة نحوِ 30 ألف فلسطيني.

أبرز الشروط الإسرائيلية:

لا وقف نهائيا لإطلاق النار في غزة.

لا انسحاب كاملا للجيش الإسرائيلي من غزة.

ترفض إسرائيل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، مؤكِّدةً أن العدد الذي تطالب به حماس مُبالَغٌ فيه بشكل كبير، وهو ما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي قال إنه لن يكون هناك تقدّمٌ ما لم تخفض حماس مطالبَها بشأن عدد الأسرى.

أبرز شروط حماس:

الوقف الكامل للحرب الإسرائيلية.

انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

تُصر حركة حماس على شروطها وأهمُّها الوقف الكامل للحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج القطاع.

إفراج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين القدامى وذوي الأحكام العالية، فرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد كذلك أن تحقيقَ صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراجُ عن الآسرى القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدفٌ من أهداف هذه المفاوضات، ولا يمكن القفزُ على ذلك.

إنهاء الحصار على قطاع غزة.

توفير المأوى الآمن للنازحين.

نقاط شائكة تحول دون التوصل لاتفاق حتى الآن، وهو ما يُعقد جهود إبرام صفقة قبل شهر رمضان، رغم التفائل الأميركي الذي عبر عنه مؤخراً وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

ويؤكد الوزيرُ السابق والمحاضر في الجامعة العبرية، شمعون شطريت في حواره لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" وجود نقاط شائكة تحول دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين دون ان يمنع إمكانية وجود حل وسط قد يؤدي الى اتفاق يرضي الطرفين، مضيفا: