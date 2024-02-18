فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارتين جديدتين على بلدة يارون بالقطاع الأوسط من جنوبي لبنان بحسب ما أفادت مراسلتنا.

وكان الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أمس السبت سلسلة غارات طالت عدة مواقع في الجنوب اللبناني.

وأكدت مصادر لبنانية أن هذه الغارات طالت مناطق راميا وبيت ليف ومارون الرأس وعيتا الشعب، ولم تسفر هذه الغارات عن وقوع اي اصابات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الخيام وميس الجبل بعدد من القذائف في القطاع الشرقي.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 6 هجمات ضد مواقع إسرائيلية أبرزها مركز برانيت العسكري عند الحدود مع لبنان وتجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع بركة ريشا.