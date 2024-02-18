واليوم الأحد، أفادت مصادر صحفية بارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق غزة، منذ مساء السبت، إلى أكثر من 50 قتيلا.

كما أفادت تقارير بمقتل وإصابة عدد آخر في قصف لمنزل عائلة حمد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ولمنزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومنزل عائلة الحداد في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون.

واستهدفت غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق البطن السمين وقيزان النجار في خان يونس، بينما أطلقت آليات الجيش قنابل دخانية على محيط مستشفى ناصر بخان يونس.

وتركز إسرائيل حملتها على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قال الجيش إن قواته تخوض معارك مدعومة بالدبابات والغطاء الجوي، مشيرا إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلية ما زالت تعمل في مستشفى ناصر وفي محيطه.

الجيش الإسرائيلي يكثف قصف رفح

في الأثناء، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف مناطق شرق رفح بقصف عنيف.

وقالت مصادر فلسطينية، إن زوارق حربية إسرائيلية شاركت أيضا في قصف مناطق على شواطئ رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع في مدينة بيت حانون شمال القطاع، وأخرى شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.