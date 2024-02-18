واعترف الجيش الإسرائيلي بأن عدد قتلاه ارتفع إلى 573 ضابطا وجنديا، منذ بداية الحرب على غزة، مشيرا إلى أن عدد جرحاه ارتفع أيضا ووصل إلى 2918.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مقتل جنديين وإصابة 4 من أفراد وحدة المظليين، بينهم ضابط.

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة الجندي أوري يعيش (27 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة خلال عملية إطلاق نار عند مفرق رام منطقة كريات ملاخي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن من بين القتلى "5 برتبة كولونيل (عقيد)، وهم أكبر ضباط قتلوا في المعارك في الذاكرة الحديثة".

وهؤلاء الضباط الكبار الخمسة هم: