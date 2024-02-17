وقال البرهان في كلمة ألقها في الفريقة الثالثة مشاة في شندي شمال السودان، إن الجيش لن يترك السلاح "إلا بعد القضاء على المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

ودعا قائد الجيش السوداني قوات الدعم السريع، إلى "الاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم".

وفي ديسبمبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، عقب انسحاب الجيش منها بعد معارك استمرت نحو 3 أيام. وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة السوداني وإقليمي كردفان ودارفور في غرب البلاد