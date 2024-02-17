اعتبر شكرى خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو الاستقرار والسلام في الشرق_الأوسط: تحدي وقف التصعيد" ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن أن تهجير السكان يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني سواء كان داخليا أو خارجيا.

وقال شكري: "لسنا بحاجة إلى المزيد من التصعيد في المنطقة"، لافتا إلى أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات خطيرة.

وشدد على ضرورة أن تجنب العواقب الوخيمة على المدنيين في غزة، والسعي إلى وقف التصعيد العسكري.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر أبلغت إسرائيل أن عمليات ترحيل سكان رفح "خط أحمر"، وتشكل خطراً على أمن مصر القومي.

وأضاف أن هناك تبعات كارثية لتهجير سكان غزة.

وقال وزير الخارجية المصري إن غياب الإرادة السياسية لدى الأسرة الدولية تسبب بعرقلة التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين الفلسطينيين طوال السنوات الماضية، مضيفاً أن على الطرفين تقديم تنازلات للتوصل لاتفاق.