جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى، الجمعة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين.

وبحسب وكالة "وام"، أكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وحرص البلدين على دعمه على مختلف المستويات لما فيه الخير لجميع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في التعامل مع مختلف المستجدات والقضايا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تزداد رسوخا بفضل حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تعد رافداً من روافد العمل الخليجي والعربي المشتركين وتستمد خصوصيتها من الرؤى المتسقة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.

من جانبه، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والحرص على ترسيخها، مشيدا بمستوى ما وصل إليه التعاون بين البلدين وما تشهده علاقاتهما من تنسيق مستمر ورؤى إستراتيجية مشتركة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.