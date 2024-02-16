وأضاف: "إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة حماس التي تدير القطاع".

وتابع كاتس: "لا نزال نرى فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لكن هناك حاجة لمزيد من الضغط العسكري على حماس".

وفيما يخص التوترات على جبهة لبنان، قال كاتس إن "إسرائيل ستضطر إلى إبعاد جماعة حزب الله المسلحة عن الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات".

وتابع: "لا بد أن يضغط العالم على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701".

ولفت إلى أنه "سيتم التنسيق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وسنجد طريقة لعدم الإضرار بمصالحها".