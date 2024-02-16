وقال الجيش، في بيان له: "عثرت القوات التابعة للجيش الإسرائيلي على أسلحة داخل مستشفى ناصر وألقت القبض على العشرات من المشتبه فيهم بالإرهاب، من بينهم أكثر من 20 إرهابيا شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر".

وأكد: "يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة ومحدودة ضد منظمة حماس في مستشفى ناصر، ويستند هذا النشاط إلى معلومات استخباراتية".

وشدد على أن "حماس استخدمت في السابق المستشفى كمنصة لإطلاق قذائف الهاون، بما في ذلك خلال هجوم لحماس الشهر الماضي والذي تم الكشف عنه في صور رادار الجيش الإسرائيلي".

وبعد أيام من القتال في محيطه مع عناصر حماس، أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن قواته الخاصة دخلت مستشفى ناصر، وهو الأكبر في خانيونس، كبرى مدن جنوب القطاع.

ويستقبل المستشفى آلاف المدنيين الفارين من الحرب، والذين بدأ إجلاؤهم تحت القصف في الأيام الأخيرة.

وتقول إسرائيل إن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر.

هذا وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش: "لا يزال هناك مرضى ومصابون بجروح خطيرة داخل مستشفى ناصر".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لتوصيل الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة.. نحاول الوصول لأن الأشخاص الذين مازالوا في مجمع ناصر الطبي يحتاجون إلى المساعدة".