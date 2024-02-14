وقالت مصادر إسرائيلية إن مشاورات أمنية عاجلة تجري حول طبيعة رد الجيش على القصف من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال إسرائيل.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لثمانية صواريخ.

في وقت قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها..

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان بإطلاق دفعة من الصواريخ من مناطق جنوبية باتجاه مناطق الجليل الأعلى.