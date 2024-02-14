يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه المحادثات في القاهرة، بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، دون انفراجة، حسب ما أفاد مراسل موقع "أكسيوس".

كما أشار مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه "لا يوجد انفراج أو انهيار في المفاوضات"، بينما قال مسؤولون مصريون إن المحادثات "ستستمر عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية في الأيام المقبلة".

ويواصل أهالي الرهائن الضغط على السلطات الإسرائيلية بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسمحت هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.