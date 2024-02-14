وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لثمانية صواريخ.

في وقت قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها..

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان بإطلاق دفعة من الصواريخ من مناطق جنوبية باتجاه مناطق الجليل الأعلى.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل 242 شخصا على الأقل في جنوب لبنان بينهم 176 مقاتلاً من حزب الله و30 مدنياً، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.