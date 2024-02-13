وكتب الشيخ محمد بن زايد، على حسابه عبر منصة "إكس": "التقيت دولة ناريندرا مودي في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها".

وأضاف: "لقاءاتنا المتواصلة تجسد حرصنا المشترك على دفع الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند إلى الأمام لخدمة أهداف التنمية في البلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما".

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وصل في زيارة رسمية إلى الإمارات حيث شارك كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي .