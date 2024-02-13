ووسط قلق دولي آخذ في التزايد بشأن المآسي التي يعيشها المدنيون، قال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت الجزء الشرقي من مدينة رفح خلال الليل رغم أن الهجوم البري المتوقع لم يبدأ فيما يبدو.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت عشرات المقاتلين الفلسطينيين في اشتباكات بجنوب ووسط قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، منهم 30 في خان يونس، وهي مدينة قريبة من رفح على حدود القطاع الساحلي مع مصر.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن ضربة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا الليلة الماضية.

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت بشكل أكبر في خان يونس من الغرب والشرق مع استمرار القصف.

وأمرت القوات الإسرائيلية النازحين في بعض مراكز الإيواء بالتوجه إلى رفح. لكن دوي قصف الدبابات في شرق رفح تسبب في موجات من الذعر داخل مخيمات بدائية تؤوي النازحين.

وداع كل ليلة

ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الخامس، ينصب الاهتمام الآن على الوضع في رفح حيث يعيش الآن نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون في ظروف شديدة السوء، وفر كثيرون منهم من مناطق أخرى دمرها الهجوم الإسرائيلي.

تقول إسرائيل إنها تعتزم القضاء على مقاتلي حماس الذين ينشطون في رفح وإنها تخطط لإجلاء المدنيين. ويقول مسؤولو إغاثة وحكومات أجنبية إنه لا يوجد مكان يمكنهم الذهاب إليه، وقالت مصر إنها لن تسمح بنزوح جماعي للاجئين عبر حدودها.

وتحول جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان إلى أنقاض، حيث قُتل 28473 فلسطينيا وأصيب 68146 منذ السابع من أكتوبر، بحسب مسؤولين بقطاع الصحة في غزة، والذين أعلنوا مقتل 133 فلسطينيا في آخر 24 ساعة.

وهناك اعتقاد بأن كثيرين غيرهم مدفونون تحت الأنقاض. وتنفد إمدادات الغذاء والماء وغيرها من الضروريات وتنتشر الأمراض.

وقالت آية البالغة من العمر 30 عاما وتعيش في خيمة مع والدتها وجدتها وخمسة أشقاء "منذ أن قالت إسرائيل إنها ستغزو رفح قريبا...نصلي صلواتنا الأخيرة كل ليلة.. كل ليلة نقول وداعا لبعضنا البعض ولأقاربنا خارج رفح".

وقالت لرويترز عبر أحد تطبيقات التراسل "إذ لم يتحل العالم ببعض الرحمة ويمنع إسرائيل من مهاجمة رفح، نعتقد أننا لن ننجو..أصوات القصف والانفجارات تقترب أكثر فأكثر".

اتفاق الهدنة

واصل الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله أمس الاثنين الضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقال بايدن لصحفيين في واشنطن "تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس من شأنه أن يجلب فترة هدوء فورية... في غزة لستة أسابيع على الأقل".

تم احتجاز الرهائن في الهجوم الذي شنه مسلحون من حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل1200 شخص وتسبب في الهجوم العسكري الإسرائيلي. وتأمين عودتهم أولوية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأنها تهدف أيضا إلى القضاء على حماس التي تدير غزة.

وشدد العاهل الأردني على خطورة وضع الفلسطينيين، خاصة المحاصرين في رفح.

وقال "لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر... ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن. هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر في القاهرة للعمل على إطارعمل من ثلاث مراحل من شأنه أن يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة ممتدة.

إحباط أميركي من إسرائيل

أبدى بايدن سخطا آخذا في التزايد حيال نتنياهو لعدم استجابته لنداءاته لبذل المزيد من الجهود في سبيل تقليل الخسائر البشرية وحماية المدنيين في غزة. وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هجوم بري في رفح دون خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين المتجمعين هناك.

والولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل وأكبر مزوديها بالأسلحة، إذ تقدم لها مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولارسنويا، وليس هناك ما يشير إلى أن واشنطن ستوقف هذه المساعدات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قطع المساعدات لن يكون "أكثرفاعلية من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل".

وأمر نتنياهو الأسبوع الماضي الجيش الإسرائيلي بوضع خطة لإجلاءالمدنيين خلال أي هجوم بري. وردا على سؤال حول هذه الخطط، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس إنه لا يعرف حتى الآن كيف سيتما لقيام بذلك.

وكثفت الأمم المتحدة أمس دعواتها لوقف إطلاق النار وعارضت فكرة نقل المدنيين في رفح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لصحفيين "لننكون طرفا في التهجير القسري للناس. في الواقع، لا يوجد مكان آمنحاليا في غزة".

وأضاف "لا يمكنك إعادة الناس إلى مناطق مليئة بالذخائر غيرالمنفجرة، ناهيك عن عدم وجود مأوى".

وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس إلى أن السبيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين هو وقف إمداداتالأسلحة إلى إسرائيل.