فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي إلى 28473 قتيلا و68146 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت، في اليوم 129 من حربها المعلنة على غزة، 16 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 133 قتيلا و162 جريحا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن القوات الإسرائيلية تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت تقارير أشارت اليوم الثلاثاء، في اليوم 130 للهجوم الإسرائيلي على غزة، إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء قصف القوات الإسرائيلية منزل عائلة "درويش" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث كان يأوي أكثر من 100 شخص، معظمهم من النازحين.

وأفادت مصادر صحية بمقتل 5 مواطنين واصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا" إن "طفلة استشهدت وأصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إنه سمع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.