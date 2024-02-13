وقال الدبيبة في حديث خاص مع "سكاي نيوز عربية"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل": "نحن (حكومة الوحدة) جئنا لنكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا".

وأضاف: "سنذهب إلى المرحلة التالية وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، ثم نبدأ في الانتخابات".

وقال الدبيبة إن "أي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار الوضع كما ما هو عليه وبحث مرحلة انتقالية جديد، قلنا لها: لا".

وشدد: "نحن قلنا إن هذه نهاية المرحلة الانتقالية وسندخل المرحلة الانتخابية، ونحن مستعدون لإقامة الانتخابات وفق الدستور".

وأكد رئيس الحكومة أن المجلس التشريعي، المؤلف من مجلسي النواب والدولة، يعمل على وضع القوانين الدستورية أو الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وتابع: "حتى الآن لم يوضع الدستور. نحن نتكلم كثيرا عن القاعدة الدستورية، واليوم لو أن هناك قاعدة تبنى عليها قوانين الانتخابات وتكون عادلة لجميع الليبيين، فسنقبل أي شخص يخوض الانتخابات".

وقال الدبيبة: "نحن نطالب بقوانين عادلة تنتج انتخابات عادلة يقبل كل الأطراف نتائجها".

ويحول الخلاف في ليبيا حتى الآن دون التوصل إلى كتابة دستور وإجراء انتخابات، بسبب انقسام البلاد بين سلطتين في الشرق والغرب.

وتستضيف فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في دبي، نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل الحكومات، ودمج التقنيات الحديثة في تشكيل القطاعات.

ومن المقرر أن يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في جلسة رئيسة بعنوان "الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي".

كما تشهد فعاليات اليوم الثاني كلمة ضيف شرف القمة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.