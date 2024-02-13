وقالت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم في بيان إن السفينة صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط ولم يصب أحد من الطاقم.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الاثنين، أن جماعة استهدفت سفينة "ستار آيريس" الأميركية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم ميليشيا الحوثي "وحداتنا استهدفت سفينة ’ستار آيريس‘ الأميركية في البحر الأحمر بصواريخ أدت لإصابات دقيقة ومباشرة.

يأتي هذا بعد ساعات على أنباء عن استهداف الحوثيين لناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن، بحسب ما ذكرت شركة أمبري المعنية بالأمن البحري.

وأضافت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استشارية محدثة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.