وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين جماعة حزب الله، المتحالفة مع إيران، وبين إسرائيل عبر الحدود. ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة.

ويهدف الاقتراح الفرنسي المكون من ثلاث مراحل لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل لتنفيذ "وقف محتمل لإطلاق النار عندما تكون الظروف مناسبة".

ويدعو الاقتراح مسلحي حزب الله بما في ذلك قوات النخبة التابعة للحزب للانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

كما يدعو لبنان للبدء في نشر ما يصل إلى 15000 من قوات الجيش في جنوب البلاد.

وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلم الوثيقة الأسبوع الماضي، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية.

وردا على المقترح الفرنسي، نقلت وكالة رويترز عن فضل الله المسؤول في حزب الله القول الجماعة لن تناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، مضيفا إن إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه قدم "اقتراحات" خلال زيارته الاخيرة لبيروت، ويعتزم "بناء حلول" لتجنب نزاع مفتوح بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع مع نظيريه الالمانية انالينا بيربوك والبولندي رادوسلاف سيكورسكي في ضاحية باريس، "لقد قدمنا اقتراحات خلال زيارتنا" لبيروت.

وأضاف "سنبني حلولا في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة".

وأوضح الوزير الفرنسي "أننا على اتصال بالأميركيين. من المهم أن نتمكن من إضفاء طابع متبادل على مجمل المبادرات الآن لبناء معسكر السلام في الشرق الأوسط".

وذكّر سيجورنيه بأن لفرنسا "مصالح مباشرة" في لبنان، لافتا إلى أن "عشرين الفا من مواطنينا موجودون في لبنان"، إضافة إلى "700 جندي يشاركون في بعثة حفظ السلام" في جنوب البلاد.