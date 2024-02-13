وأضاف بايدن للصحفيين بعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله "نعمل بجد من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأنا أعمل على ذلك ليل نهار".

وشدّد الرئيس الأميركي مجدّدا على "وجوب حماية" المدنيين الفلسطينيين في رفح في حال شنّت إسرائيل عملية عسكرية برية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.

من جانبه ، دعا العاهل الأردني إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الملك عبدالله الثاني "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري"، مضيفاً أنّ أيّ هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة والواقعة في جنوب قطاع غزة "ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة".