وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد أن من لدي بغداد الإمكانية للتعامل مع كل مكامن الخلل إن وجدت.

وتابع: "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني".

وتخطط السلطات العراقية منذ فترة، على تنظيم خروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض لكنها لم تحدد موعدا نهائيا لهذا الخروج.

واستئناف العراق، الأحد الماضي، المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، مؤكدةَ أنها ستتم "بصورة دورية" بهدف إتمامها "بالسرعة الممكنة" وذلك "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".

ووصفت سلطات بغداد وجود تلك القوات على أراضيها بأنه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.