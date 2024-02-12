وقالت كتائب القسام في بيان على تليغرام " نعلن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة".

وأضافت القسام إنها ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى "لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".

وقال البيت الأبيض في أحدث تصريح له أنه يتوقع وفاة بعض الرهائن المتبقين في غزة، قائلاا:"علينا أن نقبل احتمال وفاة بعض الرهائن".

وأنقذ الجيش الإسرائيلي رهينتين من قطاع غزة فجر الإثنين ضمن عملية دراماتيكية أسفرت أيضا عن مقتل 67 فلسطينيا على الأقل بسبب غارات جوية، بحسب مسؤولين في مستشفى فلسطيني.

ونفذت الغارات على رفح، المدينة الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة، والتي فر إليها 1.4 مليون فلسطيني هربا من القتال.

قال مسؤولون فلسطينيون إن نساء وأطفالا كانوا من بين القتلى في الغارات الجوية.

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب 28 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.