واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الإثنين، إن مثل تلك التصريحات "غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش قوله إن مصر "تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حماس المباغت على إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن إمدادات حماس من الذخيرة "تمر عبر مصر إلى حد كبير".