وقال بيان مشترك للناطق بلسان الجيش ومكتب المتحدث باسم جهاز الأمن العام (شاباك): "الليلة الماضية (ليل الأحد) خلال عملية مشتركة أجراها الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل (وحدة المستعربين الشرطية) في قلب رفح، تم تحرير فرناندو سيمون مرمن (60 عاما) ولويس هار (70 عاما)، اللذين تم اختطافهما على يد حماس إلى قطاع غزة من نير إسحاق يوم 7 أكتوبر الماضي".

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي مقطع فيديو لعملية التحرير.

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