وقالت الوزارة إنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دعا اليوم مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أدهانوم، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن المساعدات التي قُدمت للقطاع من حيث الإمداداتُ الطبية هي قطرةٌ في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم.

كذلك أعرب مسؤول الإعلام في منظمة اليونيسف جوناثان كريكس، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، عن خشية المنظمة من أن يتأثر توزيع المساعدات الإنسانية في رفح، في ظل امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى مدينة رفح، حيث يوجد مئات آلاف الفلسطينيين، الذين نزحوا من أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وقال جوناثان كريكس "سنواصل عملياتنا في رفح رغم الصعوبات"، مشيرا إلى أن المنظمة تراقب الوضع في رفح عن كثب.

وأضاف المسؤول، في تصريحه لسكاي نيوز عربية، أنه "من الصعب انتقال السكان إلى وسط وشمال قطاع غزة"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل الوصول إلى المحتاجين".

وشدد المسؤول على أن الوضع الراهن "يمنعنا من تقييم الوضع الإنساني في وسط وشمال قطاع غزة".