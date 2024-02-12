قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق جنوبي لبنان، في هجوم يعتقد أنه استهدف قياديا في حزب الله، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".
واستهدفت المسيّرة الإسرائيلية سيارة على طريق عام بنت جبيل، بينما أظهرت صور أن المركبة تعرضت لأضرار كبيرة.
وانتشرت أنباء عن أن الهجوم يستهدف محمد عبد الرسول علوية، مسؤول منطقة مارون الرأس في حزب الله.
وتعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، الإثنين، وفق وكالة "فرانس برس" والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.
والسبت استهدفت إسرائيل سيارة في بلدة جدرا، على بعد حوالى 40 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في ثاني استهداف خارج منطقة الجنوب الحدودية منذ بدء التصعيد على وقع الحرب في غزة.
وقال مصدر أمني لبناني لـ"فرانس برس"، السبت، إن القيادي في حركة حماس باسل صالح، وهو مسؤول عن وحدة تجنيد في الضفة الغربية، كان هدف الضربة لكنه نجا منها.
وأدت الضربة إلى مقتل شخصين أحدهما مدني، في وقت نعى حزب الله أحد عناصره من سكان البلدة.
حرب الحدود
- منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، مما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.
- يعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و"إسنادا لمقاومتها".
- يرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.
- منذ بدء التصعيد، قتل 236 شخصا على الأقل في جنوب لبنان بينهم 170 مقاتلا من حزب الله و30 مدنيا، ضمنهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس".
- في إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود و6 مدنيين.