واستهدفت المسيّرة الإسرائيلية سيارة على طريق عام بنت جبيل، بينما أظهرت صور أن المركبة تعرضت لأضرار كبيرة.

وانتشرت أنباء عن أن الهجوم يستهدف محمد عبد الرسول علوية، مسؤول منطقة مارون الرأس في حزب الله.

وتعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، الإثنين، وفق وكالة "فرانس برس" والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

والسبت استهدفت إسرائيل سيارة في بلدة جدرا، على بعد حوالى 40 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في ثاني استهداف خارج منطقة الجنوب الحدودية منذ بدء التصعيد على وقع الحرب في غزة.

وقال مصدر أمني لبناني لـ"فرانس برس"، السبت، إن القيادي في حركة حماس باسل صالح، وهو مسؤول عن وحدة تجنيد في الضفة الغربية، كان هدف الضربة لكنه نجا منها.

وأدت الضربة إلى مقتل شخصين أحدهما مدني، في وقت نعى حزب الله أحد عناصره من سكان البلدة.

حرب الحدود