وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح"، جنوبي قطاع غزة، هما فرناندو سيمون مارمان (60 عاما) ولويس هار (70عاما).

وأعلنت مستشفى شيبا في وسط إسرائيل نقل الرهينتين إليها، وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".

وحسب موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، فإن عملية تحرير الرهينتين جرت كالتالي: