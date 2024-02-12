وأضافت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استشارية محدثة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

ودأبت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في البلاد على استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ منتصف أبريل.

وتقول الحركة إن الهجمات تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأثرت هذه الهجمات على حركة الشحن العالمية مما دفع العديد من الشركات إلى عدم استخدام البحر الأحمر واختيار طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.