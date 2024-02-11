وأضافت عبر حسابها على تطبيق تيليغرام: "أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".

وفي الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إنه تم نقل جثث 112 شخصا قتلوا في أنحاء القطاع إلى المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 173 مصابا.

وارتفع بذلك عدد القتلى في القطاع إلى 28176 منذ بداية الحرب.

ولا تفرق الوزارة في إحصاء القتلى بين المدنيين والمسلحين، لكنها تقول إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، عندما قتل المسلحون الفلسطينيون حوالي 1200 شخص واختطفوا حوالي 250 شخصا.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في نوفمبر خلال وقف لإطلاق النار استمر لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا.

كانت حماس قالت إنها لن تطلق سراح المزيد من المحتجزين ما لم تنه إسرائيل هجومها وتنسحب من القطاع.

وطالبت أيضا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أبرز المسلحين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

واستبعد نتنياهو بشدة قبول كلا المطلبين، قائلا إن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق "النصر الكامل" وعودة جميع الأسرى.