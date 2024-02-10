قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" فيليبي لازاريني، السبت، إن الوكالة لم تعرف ماذا يوجد تحت مقرها في غزة، وذلك ردا على ما أفاد به الجيش الإسرائيلي بوجود أنفاق تستخدمها حماس تحت مقر الوكالة.