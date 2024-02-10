وأضاف: "استهدفت الميليشيات قاعدة حقل العمر 3 مرات خلال ساعة".

ولفت إلى أن "المضادات الأرضية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، ودون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وتابع: "يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز قبل قليل، حيث هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين، القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مسيرة، والثاني برشقة من الصواريخ".

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها على أماكن تواجد القوات الأميركية في الفترة الأخيرة ما استوجب رد أميركي طال مناطق تجمع لتلك الجماعات في العراق وسوريا.