وأضاف خلال زيارة لبيروت: "خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت إيران وأميركا الرسائل".

وتابع قائلا إن واشنطن طلبت من طهران مطالبة حزب الله "بعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب على" إسرائيل.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني إن دولتي إيران ولبنان لم تسعيا إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية في المنطقة، وذلك بعد 4 أشهر من هجوم حركة حماس.

وأوضح عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني في بيروت: "إيران ولبنان تؤكدان أن الحرب ليست الحل، وأننا لم نسع قط إلى توسيعها".