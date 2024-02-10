وذكرت وسائل إعلام حوثية رسمية، انه جرى اليوم في صنعاء، تشييع جثمان 17 ضابطاً عسكرياً منهم 8 برتبة عقيد.

وأكدت أن هؤلاء الضباط لقوا مصرعهم إثر القصف الأميركي البريطاني.

وتستهدف قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة القدرات العسكرية لجماعة الحوثي، على خلفية هجماتها الإرهابية التي تهدد الملاحة الدولية.

وتقول الجماعة المدعومة من إيران إنها تستهدف السفن الأسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية رداً على القصف الذي يشهده قطاع غزة.