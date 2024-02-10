وأوضح شكري: "المدنيون عددهم 1.4 مليون في رقعة ضيقة جدا لا يمكن لهم فيها حماية أنفسهم أمام التحركات العسكرية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة دعت لاحترام القانون الإنساني، كما أعربوا عن قلقهم، لأن المنطقة لن تحتمل مزيد من العمليات العسكرية والوضع الإنساني لابد من احترامه و هذه دعوة نؤكد عليها أن الأمر لا يحتمل مزيدا من الأوضاع المتفاقمة في غزة.

وأضاف: "الإجراءات التي تؤدى الى التهجير.. لابد أن ينظر لها على إنها سياسة ممنهجة وهي نتيجة محتملة يحذر منها الكل".

وضكر وزير الخارجية المصري أن صفقة باريس تم طرحها وإن التصريحات من إسرائيل، تدل على إنها "مرفوضة على أساس الهدنة أو إفراج الأسرى"، ولكن هذا لم يمنع من وجود اتصالات و جهود مصرية لوضع إطار أو التوصل لهدنة للإفراج عن الرهائن".

وأكد شكري أن المفاوضات معقدة وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة، لكن الأمر يتطور بشكل سلبي.