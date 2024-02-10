وأقرت حركة حماس بنجاة قيادي لها من محاولة الاغتيال مشيرة إلى مقتل شخصين من جراء القصف الإسرائيلي وإصابةِ آخرين.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلةِ الاغتيالات التي تُنفذها إسرائيل ضد شخصيات من حزب الله وحماس في لبنان، وهو ثاني أعمقِ قصفٍ بعد الغارة التي أدت لمقتل القيادي في حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن.

في السياق، قال حزب الله يقول إنه سيطر على طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاي لارك في حالة جيدة.

وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، مبنى عسكرياً في منطقة بنت جبيل ونقطة مراقبة بمنطقة مركبا في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إن "الطائرات المقاتلة قصفت، الجمعة، مقر قيادة عسكرياً وموقعاً عسكرياً في الأراضي اللبنانية تستخدمه وحدة الدفاع الجوي التابعة لمنظمة حزب الله".

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان بإصابة 3 أشخاص سوريين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كما أفادت بوقوع غارة إسرائيلية على أطراف بلدة كونين جنوبي لبنان.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.