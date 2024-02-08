وقالت الوزارة إن عدد الجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 67317.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الصادر مع بداية الشهر الخامس من الحرب على غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 فلسطينياً و170 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.