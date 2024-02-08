في ختام رحلة شملت 4 دول في الشرق الأوسط، وهي الخامسة له في المنطقة منذ اندلاع الصراع، كان بلينكن عائدا إلى واشنطن بعد تلقيه رفضا لمقترح حماس من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الحرب ستستمر حتى تنتصر إسرائيل تماما، وبدا أنه يرفض بشكل قاطع رد حماس على خطة وقف إطلاق النار المقترحة.

كانت العلاقات بين إسرائيل وحليفتها الدولية الرئيسية، الولايات المتحدة، متوترة منذ أشهر، لكن رفض نتنياهو العلني للخطة التي تقول الولايات المتحدة إنها تستحقها، على الأقل كنقطة انطلاق لمزيد من المفاوضات، سلط الضوء على الانقسام.

مع ذلك، قال بلينكن ومسؤولون أميركيون آخرون إنهم ما زالوا متفائلين بإمكانية إحراز تقدم في أهدافهم الرئيسية المتمثلة في تحسين الظروف الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، والاستعداد لغزة ما بعد الصراع، ومنع الحرب من الانتشار.

وقال المسؤولون إن تفاؤل بلينكن كان مبنيًا على أول أربع رحلات إلى الشرق الأوسط له بعد 7 أكتوبر. لم تسفر أي من هذه الزيارات عن نجاحات واضحة فورية، لكنها جلبت تحسينات محدودة ولكنها مهمة في إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر، حيث تم إطلاق سراح عشرات المحتجزين.

وقال بلينكن عن الرد الذي قدمته الحركة يوم الثلاثاء على اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، الذي دعمته مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل نفسها: "من الواضح أن هناك أشياء طلبتها حماس لا يمكن مناقشتها على الإطلاق".

وأعلن بلينكن في وقت متأخر الأربعاء: "لكن في الوقت نفسه، نرى مساحة لمواصلة السعي للتوصل إلى اتفاق.. هذه الأشياء هي دائما مفاوضات. الأمر ليس مجرد كبسة زر. إنها ليست ’نعم‘ أو ’لا‘. هناك دائما محاورات ذهابا وإيابا".