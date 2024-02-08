وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني غادر بلاده، اليوم الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وألمانيا.

وقال البيان إن جولة العاهل الأردني تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن عبد الله الثاني سيلتقي في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.