وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن مقاتلي الحزب استهدفوا، عند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس، ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

يأتي هذا فيما يسود التوتر الحدود اللبنانية الجنوبية، منذ ساعات الصباح، حيث سجل قصف مدفعي كثيف على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى قصف مدفعيّ بين بلدتي الضهيرة ويارين في القطاع الغربي، بحسب ما أفادت مراسلتنا.

وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان استهدفت كريات شمونة، وقد يأتي هذا الاستهداف ردا على مقتل مدني وجرح اثنين آخرين في مدينة الخيام بغارة اسرائيلية أمس الأربعاء.