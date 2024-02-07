وقال بلينكن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف".

يسعى بلينكن، الذي يقوم بزيارته الخامسة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب، إلى دفع محادثات وقف إطلاق النار قدما، كما يدفع من أجل التوصل إلى تسوية أكبر بعد الحرب تقوم فيها السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل "اتفاق واضح ذي مصداقية ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية".

إلى ذلك، وجه بلينكن نداء جديدا لتقديم المساعدة إلى غزة وخصوصا مع تحذير الأمم المتحدة من مجاعة في القطاع الذي نزح أكثر من مليون نسمة فيه من أصل 2.4 مليون، نحو أقصى الجنوب.

وقال بلينكن "هناك الكثير من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين يعانون نتيجة الهجمات التي ارتكبتها حماس، وهم اليوم عالقون في مرمى النيران التي تسببت بها حماس".

وأضاف "علينا جميعا الالتزام ببذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات الضرورية إلى أولئك الذي هم في أمس الحاجة اليها، والخطوات التي يجري اتخاذها، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، هي محور اجتماعاتي هنا".



