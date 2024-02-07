وجاء نفي المستشار محمد المختار النور، ردا على ما وصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، التي قام الجيش السوداني بنشرها تفيد بأن قواته سيطرت على سوق مدينة أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع.

تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 10 من 14 مقر رئيسي وفرعي للجيش وتتقاسم معه السيطرة على القيادة العامة في وسط الخرطوم؛ فيما يسيطر الجيش على معظم المقار العسكرية في مدينة أم درمان التي شهدت معارك طاحنة بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

